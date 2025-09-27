Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового

Российские войска освободили три важных населенных пункта на разных участках фронта — Дерилово, Майское и Степовое, сообщил журналист Александр Коц в своем Telegram-канале. Подразделения группировок «Запад», «Юг» и «Восток» продолжают продвижение, улучшая тактическое положение на Донецком и Днепропетровском направлениях.

Дерилово от окраин города (Красного Лимана. — NEWS.ru) отделяет лишь крупный поселок Дробышево. В скором времени Красный Лиман начнут поджимать и с востока. <...> Майское — село в Краматорском районе. <...> Группировка «Юг» расширяет зону контроля вокруг Часова Яра и создает предпосылки для захода на Константиновку с севера и отрезания ее от Дружковки. <...> Степовое — село в Покровском районе Днепропетровской области. <...> Под контроль российской армии полностью перешел участок границы на стыке Днепропетровщины, Запорожья и ДНР, — говорится в сообщении.

Ранее Коц заявил, что освобождение Юнаковки дает российским войскам возможность двигаться в сторону Сум. Он отметил, что данный населенный пункт имел стратегическое значение для снабжения украинской армии.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения приступили к созданию огневого мешка для частей ВСУ вблизи Кировска в Донбассе. По его словам, украинская группа, размещенная у Тернов, рискует оказаться в окружении.

Также представители Минобороны России сообщили, что российские штурмовые подразделения продолжают активные боевые действия в Кировске ДНР. По данным ведомства, военные ведут операцию по ликвидации разрозненных украинских формирований в этом населенном пункте.