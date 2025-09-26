Военкор раскрыл следующую цель ВС России после освобождения Юнаковки

Освобождение Юнаковки открывает российским войскам дорогу на Сумы, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, именно этот населенный пункт был главным логистическим хабом ВСУ при снабжении группировки в курском приграничье.

Этот населенник — идеальный плацдарм для наступления на Сумы. Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант. Чем дольше украинцы тянут с переговорами, тем слабее становится их переговорная позиция, — отметил Коц.

Ранее сообщалось, что российские военные в течение недели смогли освободить четыре населенных пункта. По данным Министерства обороны РФ, речь идет о Юнаковке, Переездном в ДНР, а также Березовом и Калиновском Днепропетровской области.

До этого в министерстве рассказали, что ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины за минувшую неделю. Для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники. В Минобороны пояснили, что поражены предприятия военно-промышленного комплекса, используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.