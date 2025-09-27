Марочко раскрыл детали операции ВС РФ под Кировском Марочко: российские военные создают огневой мешок для ВСУ под Кировском в ДНР

Российские подразделения приступили к созданию огневого мешка для формирований ВСУ рядом с Кировском в Донбассе, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что украинская группа бойцов, которые находятся возле соседних Тернов, рискует попасть в окружение.

Касаемо Кировска, здесь действительно есть формирование огневого мешка. Дело в том, что восточнее Ставков наши военнослужащие практически уже вышли на трассу, также в Кировске идет продвижение с юга на север. Те украинские боевики, которые находятся юго-западнее Тернов, сейчас в спешном порядке должны выйти, иначе они окажутся в огневом мешке, — сказал Марочко.

Ранее солдат ВСУ с позывным Алекс заявил, что российские военные установили полный контроль в части Харьковской области, используя ударные беспилотники. С помощью дронов Вооруженные силы РФ осуществляют мониторинг территории и наносят удары по целям. Министерство обороны России эти данные не комментировало.

До этого Минобороны передавало новость о ликвидации мест запуска беспилотников и пунктов дислокации ВСУ. Ведомство информировало о нанесении ударов по 138 районам, где находились украинские формирования и иностранные наемники.