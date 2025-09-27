Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 12:16

Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР

МО: штурмовые подразделения России уничтожают разрозненные группы ВСУ в Кировске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские штурмовые подразделения ведут активные боевые действия в Кировске ДНР, сообщили представители Минобороны России в Telegram-канале. При этом военные продолжают операцию по нейтрализации разрозненных вооруженных формирований в населенном пункте.

В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские штурмовые подразделения продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения начали формировать огневой мешок для сил ВСУ в районе Кировска в Донбассе. По его словам, украинская группа, дислоцированная рядом с Терновами, может оказаться в окружении.

Кроме того, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что освобождение населенного пункта Юнаковка в Сумской области позволило российским войскам разделить украинский фронт в этом регионе. Он отметил, что до города Сумы российскую армию отделяет всего 35 километров.

Также военный корреспондент Александр Коц сообщил, что освобождение Юнаковки открывает российским войскам путь на Сумы. Он добавил, что этот населенный пункт ранее служил ключевым логистическим центром ВСУ для снабжения сил в курском приграничье.

