Налет на Чувашию, удар по жилому дому: как ВСУ атакуют Россию 27 сентября

27 сентября Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было перехвачено 55 дронов. ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии и нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Брянской области. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

Какие регионы атаковала Украина

В ночь на 27 сентября дежурные силы ПВО уничтожили более 50 беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщает пресс-служба Минобороны России. Атаке подверглись семь регионов государства.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего, 27 беспилотников, было уничтожено над территорией Ростовской области. Еще восемь перехватили над Брянской областью, шесть — над территорией Астраханской области. Шесть дронов было ликвидировано над Воронежской областью, пять — над Волгоградской, два — над Курской, один — над Белгородской областями.

Удар по нефтеперекачивающей станции

Беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев. Он отметил, что был нанесен незначительный ущерб. По его данным, угрозы для жизни населения нет, пострадавших также не зарегистрировано.

«Сегодня утром на территории Чувашской республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле деревни Конары Цивильского округа», — написал Николаев.



ПВО РФ Фото: МО РФ

Атака на жилой дом под Брянском

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Он уточнил, что в результате атаки беспилотником была повреждена кровля многоквартирного дома.

«ВСУ с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля», — написал Богомаз.

Еще один беспилотник был сбит недалеко от поврежденного здания. По предварительным данным, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Подросток пострадал в Курской области при атаке ВСУ

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал 15-летний мальчик, заявил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он уточнил, что БПЛА ударил по движущемуся мотоциклу в деревне Золотаревка. У мальчика зафиксированы множественные осколочные ранения, а также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

«Сегодня вечером в деревне Золотаревка Рыльского района вражеский дрон атаковал движущийся мотоцикл. В результате удара ранен 15-летний подросток», — написал Хинштейн.

