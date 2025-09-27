Беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

Беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии, в результате нанесен незначительный ущерб, заявил в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев. По его данным, угрозы для жизни населения нет, пострадавших также не зарегистрировано.

Сегодня утром на территории Чувашской республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле деревни Конары Цивильского округа, — написал руководитель.

По сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, ВСУ осуществили удар беспилотными летательными аппаратами по жилому зданию в городе Стародубе. В результате атаки кровля многоквартирного дома была повреждена. Еще один беспилотник удалось сбить рядом со зданием. В результате инцидента среди местных жителей пострадавших нет.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло до этого сообщил о введении в регионе режима беспилотной опасности. Руководитель также предупредил жителей о возможных замедлениях в работе сотовой связи и мобильного интернета.

В Орловской области также введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Местные жители и органы власти получили предупреждение о необходимости усиления мер безопасности.