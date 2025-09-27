Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 09:43

Стало известно о судьбе окруженных у Синельникова украинских солдат

ТАСС: заблокированный у Синельникова украинский взвод бросили умирать

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил Украины оставило все попытки деблокирования подразделений, окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ бросили умирать.

На Харьковском направлении в Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ общей численностью до взвода личного состава. Командование ВСУ прекратило попытки по их деблокированию, тем самым бросив умирать, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что российские войска уничтожили в Синельниковском лесу Харьковской области более половины личного состава армии Украины, попавшего в окружение. Минобороны России это не комментировало.

Как отметил военный эксперт полковник в отставке Геннадий Алехин, окружение подразделений ВСУ в Синельниковском лесу стало оперативно-тактическим успехом ВС РФ. По его словам, операции на этом направлении выйдут на стратегический уровень при полном блокировании Харькова.

Украина
Харьковская область
ВСУ
ВС РФ
СВО
