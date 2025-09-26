В РФ рассказали, какой ценой ВСУ удерживают позиции в лесу под Харьковом

В РФ рассказали, какой ценой ВСУ удерживают позиции в лесу под Харьковом ВС РФ уничтожили более половины окруженных у Синельникова бойцов ВСУ

ВС РФ уничтожили в Синельниковском лесу Харьковской области более половины личного состава ВСУ, попавшего в окружение, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, речь идет о подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника, удерживающего позиции в лесу в окружении, — отметил он.

До этого военкор Юрий Котенок сообщал, что ВС России ликвидировали командира разведывательной группы ГУР Украины Романа Веркальца. По его словам, это произошло еще на прошлой неделе, 17 сентября. Командир был убит в Харьковской области.

До этого противник потерял около 300 человек после ракетного удара Вооруженных сил РФ по полигону в Черниговской области. Объект ВСУ был ликвидирован при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В том числе сообщается о разрушении трех ангаров с техникой и 12 автомобилей ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.