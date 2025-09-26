Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 17:02

Военэксперт объяснил значимость окружения группировки ВСУ под Харьковом

Полковник Алехин: окружение ВСУ у Синельникова — оперативно-тактический успех

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Окружение подразделений двух бригад ВСУ в Синельниковском лесу в Харьковской области — оперативно-тактический успех ВС РФ, сказал NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, операции на этом направлении выйдут на стратегический уровень при полном блокировании Харькова.

Стратегическая цель еще не достигнута, поскольку такое наступление предполагает продвижение на большое расстояние вглубь. Стратегическая победа будет достигнута только после полной блокировки Харькова. Пока что боевые действия продолжаются в Купянске, Волчанске, Липцах и на всех участках Харьковского направления. И каждый тактический успех наших войск приближает общую победу, — сказал Алехин.

При этом он призвал пока не ждать массового бегства ВСУ на данном участке.

Они отчаянно сопротивляются. Это факт. Надо сломить их сопротивление, и вот тогда увидим, как они бегут, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что ВС РФ блокировали в лесу у Синельникова в Харьковской области подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ. Спецрота 57-й бригады предприняла попытку контратаки западнее Синельниково, которая оказалась провальной. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

