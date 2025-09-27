Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 22:43

Запорожская область временно погрузилась в темноту

Балицкий: в Запорожье произошло отключение электроэнергии из-за атак ВСУ

В Запорожской области произошло временное отключение электроснабжения из-за атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Уточняется, что подача электричества будет полностью восстановлена в течение двух часов.

Кратковременное отключение электроэнергии в Запорожской области в результате атаки ВСУ на энергетические объекты, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные атаковали не менее чем тремя дронами инфраструктуру Запорожской атомной электростанции. Два БПЛА сдетонировали над крышей. Международных экспертов МАГАТЭ пришлось эвакуировать. Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории остался в пределах нормы, а условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не были нарушены.

До этого СМИ со ссылкой на российские силовые структуры сообщали, что группа военнослужащих ВСУ добровольно сдалась в плен на Купянском направлении. Уточнялось, что среди сдавшихся преобладают недавно мобилизованные граждане, которые были переброшены на этот участок фронта незадолго до произошедшего.

