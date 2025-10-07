Марочко рассказал, чего добились бойцы РФ неподалеку от Купянска

Марочко рассказал, чего добились бойцы РФ неподалеку от Купянска Марочко: бойцы РФ отбили часть лесополосы в девяти километрах от Купянска

Военные РФ отбили часть лесополосы у Степовой Новоселовки, что в девяти километрах от Купянска в Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он указал, что российским бойцам удалось сократить расстояние к западным окраинам Купянска. В МО РФ данные сведения не комментировали.

Так, после уничтожения опорного пункта вооруженных формирований Украины северо-западнее Степовой Новоселовки наши войска заняли часть лесополосы, расположенной в девяти километрах восточнее Купянска, — подчеркнул он.

Собеседник агентства отметил, что российские силы также улучшили тактическое положение. Такая тенденция наблюдается в районе Песчаного.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, над объектом постоянно работают дроны.

Тем временем стало известно, что российские войска закрепились на северо-западе Купянска и заходят малыми группами в центр города. Также ВС РФ, как уточнялось, пытаются охватить с флангов многоэтажную застройку Купянска.