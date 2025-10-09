Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 11:37

Украина перед зимой лишилась более половины газодобычи

Украина лишилась более 60% газодобычи после ударов по объектам энергетики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина после ударов по объектам энергетики в Харьковской и Полтавской областях лишилась более 60% мощностей по добыче газа, передает агентство Bloomberg. По его данным, стране придется потратить около €1,9 млрд (190 млрд рублей) на импорт топлива, чтобы перезимовать.

В материале сказано, что нанесен серьезный ущерб системе газодобычи. В случае продолжения ударов Киеву потребуется закупить порядка 4,4 млрд кубометров газа до конца марта следующего года. Этот объем составляет почти четверть от годового потребления энергоресурсов в стране.

Как пишет Bloomberg, Украина в этом году уже закупила около 4,6 млрд кубометров газа за рубежом. К концу 2025 года потребность может достичь 5,8 млрд кубометров и даже возрасти. Закупить такие объемы Украина сможет лишь при финансовой помощи Запада.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий заявил, что Украина не сможет добиться энергетической независимости в вопросе природного газа в ближайшие несколько лет. Он признал, что собственная добыча топлива в стране недостаточна, поэтому Киев рассчитывает на увеличение поставок из США. Сейчас американский сжиженный газ составляет около 8% от всех запасов Украины.

газ
Киев
Украина
топливо
