Минобороны сообщило о поражении портовой инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России нанесли массированные удары по объектам, обеспечивающим логистику и деятельность украинских войск, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целями стали портовые сооружения, объекты энергетики и склады с горюче-смазочными материалами.

Нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, — сказано в сообщении.

Как следует из сводки ведомства, для поражения целей применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Помимо инфраструктуры снабжения, ударам подверглись места базирования и запуска вражеских дронов дальнего действия.

Кроме того, ВС РФ атаковали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Всего удары нанесены по 142 районам ПВД.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие ВС России уничтожили наземный робототехнический комплекс и склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили расчеты FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии Южной группировки войск.