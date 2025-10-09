Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 октября 2025 в 12:25

Минобороны сообщило о поражении портовой инфраструктуры Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли массированные удары по объектам, обеспечивающим логистику и деятельность украинских войск, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целями стали портовые сооружения, объекты энергетики и склады с горюче-смазочными материалами.

Нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, — сказано в сообщении.

Как следует из сводки ведомства, для поражения целей применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Помимо инфраструктуры снабжения, ударам подверглись места базирования и запуска вражеских дронов дальнего действия.

Кроме того, ВС РФ атаковали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Всего удары нанесены по 142 районам ПВД.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие ВС России уничтожили наземный робототехнический комплекс и склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили расчеты FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

Россия
Минобороны РФ
ВСУ
спецоперация
Украина
