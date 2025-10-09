Мощное усиление ВС РФ и кара для дезертиров: новости СВО к вечеру 9 октября

Армия России провела кардинальную модернизацию на основе опыта боевых действий, Киев приказал применять оружие для борьбы с дезертирством, а президент Украины Владимир Зеленский предложил выдвинуть американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в обмен на прекращение огня. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Армия России кардинально преобразилась

По данным американского издания Foreign Affairs, Вооруженные силы России проводят кардинальную модернизацию, извлекая практические уроки из опыта боевых действий на Украине. Москве удалось незаметно для западных аналитиков создать эффективную систему адаптации, которая затрагивает все уровни армии.

Журналисты добавили, что в России была выстроена комплексная экосистема обучения, интегрирующая оборонные предприятия, научные учреждения и боевые подразделения. Результатом этого процесса стало появление новых тактических наставлений, а также более совершенных видов вооружения, в особенности беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военные попали в окружение без шанса на спасение

Как узнал военный эксперт Андрей Марочко, Вооруженные силы России взяли в окружение группировку противника у Кузьминовки в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские войска лишены возможности выйти из окружения, по врагу наносится «плотный огонь».

Вместе с этим другая батальонно-тактическая группа украинских войск попала в оперативное окружение под Северском. По словам Марочко, прорыв российских сил и занятие стратегических высот сделали невозможным организованный отход противника.

Кроме того, по данным Telegram-канала SHOT, армия Украины потеряла более 2,5 тыс. человек в боях за Купянск. Российские штурмовые подразделения к настоящему моменту смогли продвинуться вглубь города примерно на два километра. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Украина лишилась порта и газа на зиму

Министерство обороны сообщило, что армия России уничтожила наземный робототехнический комплекс и склад боеприпасов врага на Краматорско-Дружковском направлении. После прямого попадания беспилотника произошла детонация хранившегося боекомплекта.

Помимо этого, ВС РФ нанесли массированные удары по объектам, обеспечивающим логистику и деятельность украинских войск. Целями стали портовые сооружения, объекты энергетики и склады с горюче-смазочными материалами. По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, после ночных взрывов Ильичевский порт в Одесской области временно прекратил работу.

При этом, по данным Bloomberg, после ударов по объектам энергетики в Харьковской и Полтавской областях Украина лишилась более 60% мощностей по добыче газа. Стране придется потратить около €1,9 млрд (190 млрд рублей) на импорт топлива, чтобы перезимовать.

Фото: Социальные сети

Киев решил покарать дезертиров

Как узнал источник в силовых структурах, часть батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады исчезла в Сумской области. Тем временем в Херсоне украинские солдаты переодеваются в штатское, таким образом маскируясь под мирных жителей. Как рассказал офицер разведподразделения десантников группировки войск «Днепр» с позывным Филин, для большей убедительности украинские солдаты передвигаются на велосипедах.

По данным источников, Украина направила из Львова в Сумскую область 2-ю Галицкую отдельную бригаду Нацгвардии для выполнения функций заградотряда. Такое решение связано с ростом случаев дезертирства среди военнослужащих. Подразделению поручено находиться на второй линии обороны и предотвращать самовольное оставление позиций бойцами, а также разрешено применять оружие.

Зеленский назвал Трампу новое требование

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот добьется прекращения огня в зоне конфликта. Однако журналисты напомнили, что Верховная рада не смогла набрать достаточное количество голосов для принятия постановления о номинировании политика на премию.

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович убежден, что Зеленский демонстрирует признаки потери рассудка. По его мнению, это проявляется в попытках украинского лидера спровоцировать энергетический кризис в России.

