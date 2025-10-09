Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 11:07

«Постоянно рядом»: кот Барсик стал талисманом для военных в зоне СВО

Солдат ВС РФ рассказал, что военным помогает сохранять боевой дух кот Барсик

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Запорожской области кот Барсик помогает российским военным сохранять боевой дух, рассказал РИА Новости пулеметчик группировки войск ВС РФ «Восток» с позывным Скар. По его словам, животное находится рядом в любых условиях.

Барсик — они назвали его в честь своего командира. Он всегда с ними везде — переезды, не переезды, постоянно рядом. И когда он рядышком, мы спокойны. Всегда с нами, — рассказал Скар.

Кот пришел к военным во время освобождения одного из населенных пунктов. По словам бойца, Барсик не боялся людей, со временем став полноценной семьей для солдат.

Ранее российские военнослужащие спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне спецоперации. Бойцы везли напуганное животное на мотоцикле стоя почти 40 минут, чтобы ему не было больно от постоянной тряски. Сначала солдаты своими силами выхаживали кота, однако в какой-то момент ему потребовались лекарства и осмотр ветеринара.

До этого боец медицинской роты «Ахмата» с позывным Закат показал талисман подразделения — кошку Масю. Питомец уже год сопровождает военных, ночует с ними и переезжает с места на место. По словам медика, Масю подарил им командир с позывным Хохол. Кошка родилась слабой, но бойцы выходили ее, и теперь она — неотъемлемая часть подразделения.

