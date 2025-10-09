Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 11:16

Зеленский предъявил Трампу требование для Нобелевской премии мира

«Страна.ua»: Киев выдвинет Трампа на Нобелевскую премию при прекращении огня

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Киев выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот добьется прекращения огня в зоне конфликта, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского. Журналисты при этом напомнили, что Верховная рада не смогла набрать достаточное количество голосов для принятия постановления о номинировании Трампа на премию.

Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп выразил уверенность в возможности разрешения военного конфликта на Украине. Свое оптимистичное видение перспектив урегулирования президент США связал с обсуждением потенциального получения им Нобелевской премии.

В свою очередь обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви заявил, что Трамп торопится с достижением перемирия в секторе Газа из-за Нобелевской премии мира. Он отметил, что лауреата награды объявят 10 октября. До этого стало известно, что в США была развернута агрессивная кампания по присвоению Трампу Нобелевской премии.

Украина
Владимир Зеленский
США
Дональд Трамп
Нобелевская премия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки
Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз
Объекты логистики ВСУ попали под удар российских войск
«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино
Пушков объяснил отличия в отношении Запада и РФ к итогам Нюрнберга
«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам
В секторе Газа наступил режим прекращения огня
Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса в России
Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich
Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ
«Амбассадор» кокошников в ГД оценила идею ввести аксессуар в школьную форму
Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Волгоградской области
Начальника полиции в российском городе отстранили после задержания зама
Путин раскрыл число живущих в России граждан Таджикистана
Раскрыты подробности массового отравления школьников в поезде
Путин: военная база России в Таджикистане имеет решающее значение
Пригожин ответил, как поддерживает себя в хорошей форме
Арестант из российского СИЗО неожиданно умер в психиатрической больнице
ХК «Авангард» подписал оправданного по делу об изнасиловании Маклауда
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.