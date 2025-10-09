Зеленский предъявил Трампу требование для Нобелевской премии мира «Страна.ua»: Киев выдвинет Трампа на Нобелевскую премию при прекращении огня

Киев выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот добьется прекращения огня в зоне конфликта, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского. Журналисты при этом напомнили, что Верховная рада не смогла набрать достаточное количество голосов для принятия постановления о номинировании Трампа на премию.

Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп выразил уверенность в возможности разрешения военного конфликта на Украине. Свое оптимистичное видение перспектив урегулирования президент США связал с обсуждением потенциального получения им Нобелевской премии.

В свою очередь обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви заявил, что Трамп торопится с достижением перемирия в секторе Газа из-за Нобелевской премии мира. Он отметил, что лауреата награды объявят 10 октября. До этого стало известно, что в США была развернута агрессивная кампания по присвоению Трампу Нобелевской премии.