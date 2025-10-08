Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:09

В Турции рассказали, почему Трамп хочет поскорее разрешить конфликт в Газе

Hurriyet: Трамп торопится с перемирием в Газе из-за Нобелевской премии мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп торопится с достижением перемирия в секторе Газа из-за Нобелевской премии мира, сообщил обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Он отметил, что лауреата награды объявят 10 октября.

Трамп тоже понял, что путь к Нобелевской премии лежит через Газу. Нобелевские премии будут объявлены 10 октября, — сказал Сельви.

Ранее стало известно, что в США была развернута агрессивная кампания по присвоению Трампу Нобелевской премии. Помощники президента, в том числе спецпосланник Стив Уиткофф, продвигают его кандидатуру в частных беседах с европейскими коллегами. Госсекретарь США Марко Рубио также привлекался для того, чтобы убеждать партнеров в пользу присуждения премии американскому лидеру.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для получения Нобелевской премии мира американский политик должен остановить конфликт в секторе Газа. Он напомнил, что США как ключевой союзник Израиля продолжают поставки оружия стране, так что говорить о перемирии еще рано.

Турция
США
Дональд Трамп
сектор Газа
Нобелевская премия
