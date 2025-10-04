Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 01:57

В США рассказали об агрессивной кампании по присвоению Трампу «нобелевки»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Помощники президента США Дональда Трампа ведут агрессивную кампанию по лоббированию присуждения ему Нобелевской премии мира, сообщает агентство Bloomberg. В материале указано, что, в частности, замечена работа спецпосланника Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио.

Так, говорится в материале, ключевые помощники продвигают его кандидатуру в частных беседах. Уиткофф поднимал вопрос о присуждении премии Трампу в частных беседах с европейскими коллегами. Госсекретарь Марко Рубио также привлекался для того, чтобы убеждать партнеров в пользу присуждения Нобелевской премии Трампу. При этом, как пишут в статье, в Норвегии такие действия вызывают опасения, поскольку республиканец премию может и не получить, выразив недовольство этим.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главное условие для получения Трампом премии мира. Он заявил, что для получения награды американский политик должен остановить конфликт в секторе Газа. Макрон напомнил, что США как ключевой союзник Израиля продолжают поставки оружия стране, так что говорить о перемирии еще рано.

До этого Трамп говорил, что у ХАМАС есть три-четыре дня, чтобы дать ответ на план США по урегулированию ситуации в секторе Газа. По его словам, если группировка не согласится на предложение Вашингтона, то ее ждет плохой конец.

Дональд Трамп
Нобелевская премия
премии
Марко Рубио
