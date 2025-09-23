Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 22:38

Макрон не дал Трампу «помечтать» о Нобелевской премии мира

Макрон: Трамп может получить Нобелевскую премию только после полного мира в Газе

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп пока не может получить Нобелевскую премию мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFMTV. По его словам, вручение награды должно рассматриваться только после прекращения боевых действий в секторе Газа.

Я вижу американского президента, который мобилизуется, который сегодня утром с трибуны говорит: «Я хочу мира. Я урегулировал этот конфликт, я хочу Нобелевскую премию мира». Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт, — указал французский политик.

Макрон подчеркнул, что США как ключевой союзник Израиля продолжают поставки оружия стране. Оказывать давление нужно именно на Тель-Авив, и у Вашингтона есть для этого больше шансов и инструментов влияния. Нужно вынудить его прекратить огонь, освободить оставшихся заложников и открыть гуманитарные коридоры.

Президент также выразил надежду, что Трамп проведет переговоры с региональными державами. Это приведет к тому, что американская сторона в ближайшее время представит конкретный план урегулирования.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН призвал страны мира признать государство Палестина. По его словам, решение о признании необходимо для укрепления международного мира и безопасности.

