Президент Турции призвал признать Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН призвал страны мира признать государство Палестина. По его словам, решение о признании необходимо для укрепления международного мира и безопасности.

Благодарю все страны, заявившие о признании Государства Палестина. Призываю те государства, которые еще не приняли этого решения, незамедлительно это сделать. Цель ООН, как указано в ее уставе, — поддержание международного мира и безопасности, — сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что в мире продолжаются серьезные конфликты, которые противоречат принципам устава ООН. В частности, он подчеркнул ситуацию в Газе, где, по его словам, за последние более 700 дней произошло массовое убийство мирных жителей — число погибших превысило 65 тысяч.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил о признании государственности Палестины. Он подчеркнул, что этот шаг направлен на обеспечение мирного сосуществования страны и Израиля. Бельгия присоединилась к другим европейским странам — Мальте, Люксембургу, Монако и Андорре, подписавшим Нью-Йоркскую декларацию о признании Палестины.