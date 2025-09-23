Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:34

Еще пять европейских стран признали Палестину

Бельгия, Люксембург, Монако, Андорра и Мальта признали Палестину

Марш в поддержку Палестины в Брюсселе Марш в поддержку Палестины в Брюсселе Фото: Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

Бельгия признала государственность Палестины, заявил премьер-министр страны Барт Де Вевер во время сессии Генассамблеи ООН. По его словам, этот шаг позволит народам арабского государства и Израиля жить в мире и безопасности.

Бельгия всегда защищала принцип двух государств и присоединилась к подписантам Нью-Йоркской декларации [о признании Палестины], — сказал Барт Де Вевер.

Кроме того, Палестину признали такие европейские страны, как Мальта, Люксембург, Монако и Андорра. Все перечисленные государства присоединились к Нью-Йоркской декларации, принятой в ходе заседания по палестинскому вопросу.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании Парижем государства Палестина. Выступление европейского лидера было встречено аплодисментами представителей стран, поддерживающих это решение.

В свою очередь Нетаньяху уже заявил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам на следующей неделе. По его словам, государство Палестина «никогда не появится».

