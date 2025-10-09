Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 00:59

Трамп высказал свои надежды, связанные с конфликтом на Украине

Трамп предполагает, что в конечном счете ситуация на Украине будет урегулирована

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности разрешения военного конфликта на Украине. Он также во время общения с журналистами в Белом доме затронул тему Нобелевской премии мира в контексте своих дипломатических достижений.

Я думаю, что мы в конечном счете урегулируем ситуацию, — отметил Трамп, говоря о конфликте

Свое оптимистичное видение перспектив урегулирования президент США связал с обсуждением потенциального получения им Нобелевской премии. Американский лидер утверждает, что его администрация уже способствовала прекращению семи военных конфликтов и приближается к разрешению восьмого — палестино-израильского противостояния в секторе Газа.

При этом Трамп выразил сомнение, что Нобелевский комитет признает его заслуги, несмотря на столь значительные, по его мнению, достижения в миротворческой деятельности. Однако он подтвердил, что такую награду действительно хотел бы получить.

Ранее невролог Валерий Новоселов отметил, что у Трампа прослеживается ухудшение когнитивных функций. По его мнению, это подтверждает навязчивое стремление главы Белого дома заполучить Нобелевскую премию.

Дональд Трамп
урегулирование
Украина
Нобелевская премия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина скончался за считанные минуты из-за атаки насекомых
Более 100 чемоданов «забыли» загрузить в самолет из Туниса в Москву
Силы ПВО за три часа уничтожили десятки дронов ВСУ
Фаза Луны сегодня, 9 октября: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома
Редкий зеленый объект осветил небо в Великобритании
В Раде резко высказались о махинациях Зеленского
Таблетки, рехаб, тюрьма: как вылечить лудомана, почему ими становятся
Трамп высказал свои надежды, связанные с конфликтом на Украине
«Закрывают дыры в обороне»: украинский спецназ становится «пушечным мясом»
В результате падения дрона ВСУ в Курской области вспыхнул пожар
Подозреваемого в подготовке теракта в Москве задержали
Российский аэропорт временно прекратил работу
Гороскоп на 9 октября: Скорпиона ждет испытание, Водолея — награда за труд
«Склоняю голову»: политик из ФРГ на русском извинился за блокаду Ленинграда
В Подмосковье замечены опасные дикие животные
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 октября 2025 года
Приметы 9 октября: Иван Путник — собираемся в дальнюю дорогу?
Кошмар интроверта: как я два дня прожил в Москве без интернета и не пожалел
Трамп допустил возможность деловой поездки на Ближний Восток
«Должен сидеть»: Трамп озвучил, каких политиков хочет отправить за решетку
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.