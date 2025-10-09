Трамп высказал свои надежды, связанные с конфликтом на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности разрешения военного конфликта на Украине. Он также во время общения с журналистами в Белом доме затронул тему Нобелевской премии мира в контексте своих дипломатических достижений.

Я думаю, что мы в конечном счете урегулируем ситуацию, — отметил Трамп, говоря о конфликте

Свое оптимистичное видение перспектив урегулирования президент США связал с обсуждением потенциального получения им Нобелевской премии. Американский лидер утверждает, что его администрация уже способствовала прекращению семи военных конфликтов и приближается к разрешению восьмого — палестино-израильского противостояния в секторе Газа.

При этом Трамп выразил сомнение, что Нобелевский комитет признает его заслуги, несмотря на столь значительные, по его мнению, достижения в миротворческой деятельности. Однако он подтвердил, что такую награду действительно хотел бы получить.

Ранее невролог Валерий Новоселов отметил, что у Трампа прослеживается ухудшение когнитивных функций. По его мнению, это подтверждает навязчивое стремление главы Белого дома заполучить Нобелевскую премию.