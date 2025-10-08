Невролог оценил когнитивные способности Трампа

У президента США Дональда Трампа прослеживается ухудшение когнитивных функций, заявил «Москве 24» невролог Валерий Новоселов. По его мнению, это подтверждает стремление главы Белого дома заполучить Нобелевскую премию.

С моей точки зрения, он не понимает, что делает. Например, говорить о мире и бомбить в этот момент ядерные объекты — это просто колоссальная глупость. Поэтому, конечно, перед нами старый человек с когнитивными нарушениями, но они не вышли на уровень деменции, — высказался Новоселов.

Кроме того, по его словам, когнитивные нарушения Трампа проявляются в виде повторения одинаковых фраз и фиксации на событиях, не связанных с темой беседы. Кроме того, американский политик очень падок на лесть, что тоже является тревожным признаком, заключил врач.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что Трампу далеко до деменции. По его словам, состояние американского лидера не вызывает серьезных опасений у врачей. Он отметил, что глава Белого дома достаточно последователен в своих действиях.