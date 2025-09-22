Психиатр оценил состояние Трампа на фоне слухов о деменции

Президенту США Дональду Трампу далеко до деменции, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, состояние американского лидера не вызывает серьезных опасений у врачей. Он отметил, что глава Белого дома достаточно последователен в своих действиях.

Определенные возрастные изменения происходят после 50 лет, мозг теряет несколько граммов вещества раз в 10 лет. Когда это в значимых зонах, развивается деменция. У Трампа деменции нет, он достаточно последователен в своих действиях. Логика повествования не нарушена. В принципе, его можно сравнить с экс-президентом США Джо Байденом: у того была тяжелая деменция, он все делал по шпаргалке, минимально общался с журналистами. А Трамп очень любит внимание, ведет активную жизнь, в гольф играет. Поэтому ему до деменции далеко, он молодец, — высказался Шуров.

Ранее бывший профессор Университета Джонса Хопкинса доктор Джон Гартнер заявил, что у Трампа наблюдаются признаки деменции. По его словам, нужно учитывать ухудшение речевых функций главы Белого дома. Также он обратил внимание на контроль над импульсами.