Российский солдат раскрыл, какие смертельные ловушки изобрели в ВСУ Боец Дамбо сообщил о минировании ВСУ экипировки и боеприпасов

Украинские боевики применяют взрывные устройства, замаскированные под снаряжение и боеприпасы, сообщил оператор разведывательного дрона группировки «Восток» с позывным Дамбо РИА Новости. По его словам, противник минирует личные вещи, экипировку и даже патроны, что создает особую угрозу для военнослужащих.

Минируют любые вещи: сумки, бронежилеты — вплоть до магазина. Патроны напичкивают тротилом, — говорится в сообщении.

Ранее офицер разведподразделения группировки «Днепр» с позывным Филин сообщил, что украинские военные в Херсоне используют гражданскую одежду для маскировки под местное население. Он отметил, что подобные действия противника создают серьезные затруднения для российских военнослужащих при идентификации целей.

Кроме того, офицер с позывным Маэстро сообщил, что подразделения Воздушно-десантных войск в Запорожской области обнаружили командный пункт противника по работе генератора и установили над ним полный контроль. Штурмовая операция была проведена после освобождения населенного пункта Каменское 30 сентября.