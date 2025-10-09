Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:25

Атака дронов ВСУ на Волгоградскую и Ростовскую области: что известно

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ночь на 9 октября, а также рано утром и днем Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА атаковали Ростовскую и Волгоградскую области. Некоторые из атак продолжаются до сих пор. Что происходит к этому часу — в материале NEWS.ru.

Обстановка в Ростовской области

Около 06:50 по московскому времени губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о падении обломков дрона на территорию частного дома в Родионово-Несветайском районе региона. В результате начался пожар — повреждения получили фасад жилища, остекление и входная дверь. К счастью, обошлось без пострадавших, пламя быстро потушили специалисты.

По словам Слюсаря, еще в одном доме оказались разбиты стекла в окнах. Кроме того, пожар случился в поле за населенным пунктом — там после падения обломков загорелась сухая трава.

Около 13:15 по московскому времени стало известно о повторной атаке Киева на Ростовскую область. По данным Telegram-канала SHOT, для своих целей ВСУ использовали дроны типа «Лютый». В Минобороны России данную информацию не комментировали. В общей сложности украинские военные использовали три дрона, было сказано в публикации. По данным источника, третий беспилотник рухнул на проезжую часть шоссе без детонации.

Слюсарь прокомментировал происшествие, уточнив, что оно произошло в Матвеево-Курганском районе. Там уничтожили три украинских БПЛА. В результате в поселке Матвеев Курган получили повреждения остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей. Информация о пострадавших пока не поступала. В МО данные пока не комментировали.

Фото: МО РФ

Что происходит в Волгоградской области

Около 02:30 по московскому времени стало известно об атаке ВСУ на Волгоградскую область. По словам главы региона Андрея Бочарова, в Котовском районе после падения обломков дрона частично пострадало здание котельной. Кроме того, как отметил он, произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса, на место происшествия оперативно приехали пожарные. Информацию о пострадавших Бочаров не уточнял.

Кроме того, этой ночью Киев атаковал Курскую область. По словам губернатора Александра Хинштейна, в городе Курчатове произошло возгорание травы на площади около 500 квадратных метров. На место происшествия выезжали оперативные службы, чтобы потушить пламя.

Всего, по данным Минобороны России, дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 9 октября уничтожили 19 украинских БПЛА. Так, девять БПЛА удалось сбить над территорией Волгоградской области, по три беспилотника уничтожены над территориями Брянской и Курской областей. По одному дрону ликвидировано над территориями Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областей.

