Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 10:42

В НАТО хотят разрешить пилотам открывать огонь по воздушным целям из России

F-16 F-16 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В НАТО раздумывают над тем, чтобы разрешить пилотам военных самолетов открывать огонь по российским летательным аппаратам, сообщает Financial Times. По данным издания, в Брюсселе обсуждают возможность снятия ограничений на ведение огня по целям из России при нарушении воздушного пространства. Консультации инициировали Польша, страны Балтии, Франция и Великобритания.

По данным издания, в Альянсе обсуждают меры, направленные на повышение стоимости боевых действий для Москвы и разработку контрмер против российских самолетов и БПЛА. Кроме того, в НАТО рассматривают идею вооружения разведывательных дронов и проведения учений у российских границ. Также одной из целей является стандартизация правил применения силы, которые сейчас различаются у стран-членов Блока.

Некоторые страны требуют от летчиков-истребителей визуального подтверждения угроз перед открытием огня, в то время как другие разрешают им открывать огонь на основе данных радаров, — сказано в материале.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова резко осудила действия НАТО и Евросоюза. По ее словам, они фактически становятся соучастниками преступлений, совершаемых ВСУ. Захарова напомнила, что недавно в результате обстрела украинских сил была повреждена линия электропередачи ЗАЭС «Днепропетровская».

НАТО
Россия
Запад
самолеты
цели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маркетолог раскрыл, как крупные бренды манипулируют сознанием
Собчак назвала свою самую главную ошибку в жизни
SHAMAN вновь приехал в КНДР
Удары по Украине сегодня, 9 октября: что уничтожено в Одессе, список целей
В Минфине раскрыли число россиян, использующих криптовалюту
Два российских лыжника могут выступить на ОИ-2026 в составе сборной США
В ДНР сообщили о формировании «котла» для ВСУ под Северском
Директора парка культуры задержали за аферу с аттракционами
В Хабаровске водитель протаранил четыре машины, когда объезжал голубя
Знакомая семьи Збруева отреагировала на новость о госпитализации актера
В НАТО хотят разрешить пилотам открывать огонь по воздушным целям из России
Взбесившаяся россиянка в пылу ссоры пырнула сожителя ножом в пах
В Петербурге мигрант коснулся грузовика и умер
Стало известно, когда в Газе прекратится огонь
Врач раскрыла, в каких продуктах содержится больше всего фосфора
Голая учительница устроила стрим из душа для школьника
Глава Росатома оценил ядерную безопасность на Запорожской АЭС
Россиянам рассказали, как реагировать на рассылки от мошенников
Где ловить хариуса в Приморье осенью: реки, снасти и секреты клева
Британский доброволец заявил о «промывании мозгов» на его родине
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Общество

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.