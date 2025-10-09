В НАТО раздумывают над тем, чтобы разрешить пилотам военных самолетов открывать огонь по российским летательным аппаратам, сообщает Financial Times. По данным издания, в Брюсселе обсуждают возможность снятия ограничений на ведение огня по целям из России при нарушении воздушного пространства. Консультации инициировали Польша, страны Балтии, Франция и Великобритания.

По данным издания, в Альянсе обсуждают меры, направленные на повышение стоимости боевых действий для Москвы и разработку контрмер против российских самолетов и БПЛА. Кроме того, в НАТО рассматривают идею вооружения разведывательных дронов и проведения учений у российских границ. Также одной из целей является стандартизация правил применения силы, которые сейчас различаются у стран-членов Блока.

Некоторые страны требуют от летчиков-истребителей визуального подтверждения угроз перед открытием огня, в то время как другие разрешают им открывать огонь на основе данных радаров, — сказано в материале.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова резко осудила действия НАТО и Евросоюза. По ее словам, они фактически становятся соучастниками преступлений, совершаемых ВСУ. Захарова напомнила, что недавно в результате обстрела украинских сил была повреждена линия электропередачи ЗАЭС «Днепропетровская».