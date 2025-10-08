Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:07

Захарова заявила, что НАТО покрывает террористические атаки Киева на ЗАЭС

Захарова осудила НАТО и Евросоюз за пособничество украинским военным

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге решительно осудила Североатлантический альянс и Евросоюз, которые покрывают атаки ВСУ. Она назвала НАТО и ЕС соучастниками преступлений украинской армии.

Пару недель назад в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС «Днепропетровская» <…> Покрывая подобные террористические акты киевского режима страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками, — констатировала Захарова.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удары по ядерным объектам недопустимы. Международное агентство получило от российской стороны информацию об атаке дрона на Нововоронежскую АЭС и подтвердило отсутствие угрозы ядерной безопасности.

До этого инспекторы МАГАТЭ сообщили, что несколько артиллерийских обстрелов было зарегистрировано в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Согласно официальному заявлению организации, боевые действия отмечались на расстоянии примерно 1,25 км от периметра атомного объекта.

