В МАГАТЭ отреагировали на удар дрона по АЭС в России

В МАГАТЭ отреагировали на удар дрона по АЭС в России В МАГАТЭ заявили о недопустимости ударов по АЭС после атаки на станцию в России

Удары по ядерным объектам недопустимы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после ночной атаки дрона на Нововоронежскую АЭС. Международное агентство получило от российской стороны информацию об инциденте и подтвердило отсутствие угрозы ядерной безопасности, передает пресс-служба организации.

МАГАТЭ проинформировано Россией об ударе дрона по охладительной башне Нововоронежской АЭС, который произошел прошлой ночью. Негативное влияние на ядерную безопасность отсутствует, уровень радиации на площадке не менялся, — сообщили в организации.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник опубликовал первое фото Нововоронежской АЭС, сделанное после атаки украинского беспилотника. На фотографии запечатлена башенная испарительная градирня энергоблока № 6 с копотью в месте детонации дрона.

До этого инспекторы МАГАТЭ сообщили, что несколько артиллерийских обстрелов было зарегистрировано в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Согласно официальному заявлению организации, боевые действия отмечались на расстоянии примерно 1,25 км от периметра атомного объекта.