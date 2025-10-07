Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 20:50

В МАГАТЭ отреагировали на удар дрона по АЭС в России

В МАГАТЭ заявили о недопустимости ударов по АЭС после атаки на станцию в России

Международноетв агентсо по атомной энергии МАГАТЭ

Удары по ядерным объектам недопустимы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после ночной атаки дрона на Нововоронежскую АЭС. Международное агентство получило от российской стороны информацию об инциденте и подтвердило отсутствие угрозы ядерной безопасности, передает пресс-служба организации.

МАГАТЭ проинформировано Россией об ударе дрона по охладительной башне Нововоронежской АЭС, который произошел прошлой ночью. Негативное влияние на ядерную безопасность отсутствует, уровень радиации на площадке не менялся, — сообщили в организации.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник опубликовал первое фото Нововоронежской АЭС, сделанное после атаки украинского беспилотника. На фотографии запечатлена башенная испарительная градирня энергоблока № 6 с копотью в месте детонации дрона.

До этого инспекторы МАГАТЭ сообщили, что несколько артиллерийских обстрелов было зарегистрировано в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Согласно официальному заявлению организации, боевые действия отмечались на расстоянии примерно 1,25 км от периметра атомного объекта.

