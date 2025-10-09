Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 12:39

«Человек совсем обезумел». Зеленского раскритиковали за шаг против России

Аналитик Кошкович заявил о безумии Зеленского после попыток атаковать Россию

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует признаки потери рассудка, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. По мнению эксперта, это проявляется в попытках украинского лидера спровоцировать энергетический кризис в России.

Эх, этот человек совсем обезумел. Он пытается подтолкнуть Россию к энергетическому кризису. Потом мы смотрим, как он жалуется: «Почему мы?!», когда его энергетическая инфраструктура горит, — заявил аналитик.

Ранее член финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Украина демонстрирует отказ от дипломатического урегулирования конфликта. По его мнению, Владимиру Зеленскому не следовало направлять угрозы российской стороне после получения приглашения в Москву.

До этого британский аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что Владимир Зеленский намеренно обостряет конфликт, рассчитывая на поставки американских ракет Tomahawk. Специалист полагает, что подобные действия полностью противоречат предыдущим заявлениям президента США Дональда Трампа относительно украинского кризиса.

Владимир Зеленский
Украина
политика
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Глава «Газпрома» заявил о появлении в России нового газового хребта
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Киев второй раз за день ударил по Ростовской области
Челентано может запеть на русском языке
Стала известна неожиданная деталь из жизни Оззи Осборна и Мэттью Перри
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.