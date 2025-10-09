«Человек совсем обезумел». Зеленского раскритиковали за шаг против России

«Человек совсем обезумел». Зеленского раскритиковали за шаг против России Аналитик Кошкович заявил о безумии Зеленского после попыток атаковать Россию

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует признаки потери рассудка, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. По мнению эксперта, это проявляется в попытках украинского лидера спровоцировать энергетический кризис в России.

Эх, этот человек совсем обезумел. Он пытается подтолкнуть Россию к энергетическому кризису. Потом мы смотрим, как он жалуется: «Почему мы?!», когда его энергетическая инфраструктура горит, — заявил аналитик.

Ранее член финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Украина демонстрирует отказ от дипломатического урегулирования конфликта. По его мнению, Владимиру Зеленскому не следовало направлять угрозы российской стороне после получения приглашения в Москву.

До этого британский аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что Владимир Зеленский намеренно обостряет конфликт, рассчитывая на поставки американских ракет Tomahawk. Специалист полагает, что подобные действия полностью противоречат предыдущим заявлениям президента США Дональда Трампа относительно украинского кризиса.