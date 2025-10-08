Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 18:36

Британский аналитик объяснил желание Зеленского получить ракеты Tomahawk

Меркурис: Зеленский хочет получить ракеты Tomahawk для эскалации конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский стремится к обострению конфликта, полагаясь на поставку американских ракет Tomahawk, предположил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. Эксперт считает, что такое решение полностью противоречило бы предыдущим заявлениям президента США Дональда Трампа относительно украинского кризиса.

Дональд Трамп сказал, что, прежде чем передать ракеты Украине, он хочет получить объяснения от Киева, что он намерен делать с ними. Это означает, что украинцы не сказали ему о своих планах на Tomahawk, но они у них есть. <…> Поставки ракет Tomahawk на Украину, конечно, приведут к эскалации, — прокомментировал Меркурис.

Ранее Армандо Мема, финский политик из партии «Альянс свободы», предупредил, что запуск ракет Tomahawk по России приведет к ответным мерам. Он считает, что передача такого оружия Украине может вызвать опасную эскалацию конфликта. Мема отметил, что ракеты могут быть ядерными, и выразил уверенность в том, что Россия не останется безучастной.

Владимир Зеленский
ракеты
конфликты
эскалация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Алиева
В России заявили о готовности помогать в вопросе урегулирования в Палестине
Памятник учительнице с выпирающими сосками возмутил жителей Подмосковья
Как спланировать замену окон: от замера до монтажа без стресса
Теннесист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном
Глава МИД Венгрии обвинил премьера Польши в защите террористов
Названа вероятная причина убийства Супоницкого на глазах у дочери
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке
«Чудовищно»: во Франции возмутились отказу от запуска импичмента Макрону
Украинский инвестор побывал в космосе
Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры
Популярного российского блогера исключили из международного розыска
Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге
Николаев оставил семью в день рождения дочери
«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане
Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену
В Сирии захотели решительно бороться с террористами
Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию
Суд в Париже принял решение в отношении Касаткина
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.