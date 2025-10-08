Президент Украины Владимир Зеленский стремится к обострению конфликта, полагаясь на поставку американских ракет Tomahawk, предположил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. Эксперт считает, что такое решение полностью противоречило бы предыдущим заявлениям президента США Дональда Трампа относительно украинского кризиса.

Дональд Трамп сказал, что, прежде чем передать ракеты Украине, он хочет получить объяснения от Киева, что он намерен делать с ними. Это означает, что украинцы не сказали ему о своих планах на Tomahawk, но они у них есть. <…> Поставки ракет Tomahawk на Украину, конечно, приведут к эскалации, — прокомментировал Меркурис.

Ранее Армандо Мема, финский политик из партии «Альянс свободы», предупредил, что запуск ракет Tomahawk по России приведет к ответным мерам. Он считает, что передача такого оружия Украине может вызвать опасную эскалацию конфликта. Мема отметил, что ракеты могут быть ядерными, и выразил уверенность в том, что Россия не останется безучастной.