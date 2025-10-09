Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 11:03

В Сумской области пропала бригада ВСУ

ТАСС: часть батальонов бригады ВСУ исчезла в Сумской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Часть батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады исчезла в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Кроме того, другая часть батальонов была переброшена в оставшиеся подразделения. По данным источника, бригада была основной ударной силой группировки противника в регионе до того, как понесла огромные потери.

Подразделения бригады тщетно пытались удержать позиции в Юнаковке, неся большие потери, после чего часть батальонов перебросили под Покровск, судьба остальных неизвестна, — говорится в сообщении.

Источник добавил, что командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады также отстранили от руководства. При этом родственники военнослужащих возмущены тем, что батальоны пропали на поле боя. Они вышли на митинг с плакатами, посвященными именно 95-й бригаде.

Ранее появилась информация, что Украина направила 2-ю Галицкую отдельную бригаду Нацгвардии из Львова в Сумскую область для выполнения функций заградотряда. Такое решение связано с ростом случаев дезертирства среди украинских военнослужащих.

Сумская область
Украина
ВСУ
военные
солдаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омбудсмен призвала прировнять одно развлечение детей к экстремизму
Мошенники начали обманывать россиян под видом доставщиков госдокументов
«Потухнет все»: депутат ответил на угрозы Зеленского о масштабном блэкауте
Гон лося в Хабаровском крае: особенности охоты и важные правила
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки
Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз
Объекты логистики ВСУ попали под удар российских войск
«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино
Пушков объяснил отличия в отношении Запада и РФ к итогам Нюрнберга
«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам
В секторе Газа наступил режим прекращения огня
Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса в России
Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich
Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ
«Амбассадор» кокошников в ГД оценила идею ввести аксессуар в школьную форму
Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Волгоградской области
Начальника полиции в российском городе отстранили после задержания зама
Путин раскрыл число живущих в России граждан Таджикистана
Раскрыты подробности массового отравления школьников в поезде
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.