В Сумской области пропала бригада ВСУ

Часть батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады исчезла в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Кроме того, другая часть батальонов была переброшена в оставшиеся подразделения. По данным источника, бригада была основной ударной силой группировки противника в регионе до того, как понесла огромные потери.

Подразделения бригады тщетно пытались удержать позиции в Юнаковке, неся большие потери, после чего часть батальонов перебросили под Покровск, судьба остальных неизвестна, — говорится в сообщении.

Источник добавил, что командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады также отстранили от руководства. При этом родственники военнослужащих возмущены тем, что батальоны пропали на поле боя. Они вышли на митинг с плакатами, посвященными именно 95-й бригаде.

Ранее появилась информация, что Украина направила 2-ю Галицкую отдельную бригаду Нацгвардии из Львова в Сумскую область для выполнения функций заградотряда. Такое решение связано с ростом случаев дезертирства среди украинских военнослужащих.