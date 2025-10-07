Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 15:59

Женщина из Дубая попыталась провезти украшения за 3 млн рублей

Сочинские таможенники изъяли у пассажирки из Дубая украшения за 3 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Незадекларированные украшения стоимостью в 3 млн рублей обнаружили сочинские таможенники у 38-летней женщины, прибывшей из Дубая, сообщила Федеральная таможенная служба. Пассажирку остановили на «зеленом» коридоре, она утверждала, что не везет с собой никаких запрещенных или подлежащих декларированию вещей.

При досмотре в рюкзаке гражданки были найдены серьги с перламутром и колье от ювелирного дома VanCleef & Arpels из коллекции Vintage Alhambra. Женщина пояснила, что стоимость драгоценностей ей неизвестна, так как это подарок знакомого. О необходимости их задекларировать она тоже якобы не знала.

По результатам экспертизы установлено, что ювелирные изделия изготовлены из сплава желтого и белого золота 750 пробы. Товар изъят, — уточнили в ведомстве.

На путешественницу завели уголовное дело по статье 226 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн рублей.

Ранее жительницы Казани пытались провезти через таможню украшения Chanel, Cartier, Dior и Tiffany& Co на сумму более 4,5 млн рублей. Две родственницы прилетели рейсом из ОАЭ. На досмотре выяснилось, что часть украшений была спрятана под одеждой.
золото
драгоценности
Дубай
Сочи
таможенники
