Российские таможенники пресекли ввоз контрабандных Cartier и Dior ФТС: в Татарстане у пассажирок из ОАЭ изъяли ювелирные изделия на 4,5 млн рублей

Сотрудники татарстанской таможни пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии ювелирных изделий, сказано в комментарии пресс-службы ФТС России, который есть в распоряжении NEWS.ru. Две пассажирки, прибывшие рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов, пытались провезти драгоценности известных брендов на общую сумму свыше 4,5 млн рублей.

Нарушительницами оказались жительницы Казани, находящиеся в родственных отношениях. Женщины были задержаны при прохождении таможенного контроля в «зеленом» коридоре, предназначенном для лиц, не имеющих товаров, подлежащих декларированию.

В ходе личного досмотра у пассажирок были обнаружены предметы роскоши от компаний Chanel, Cartier, Dior и Tiffany&Co. В перечень изъятого вошли кольцо, серьги, браслет и подвеска, которые частично находились в багаже, а частично были скрыты под элементами одежды.

Задержанные признались, что планировали реализовать ввезенные украшения на территории Российской Федерации. По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

Обвиняемым грозит серьезное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а все изъятые драгоценности переданы на ответственное хранение.

