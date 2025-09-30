Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 13:41

Иностранец пытался вывезти в Китай челюсть тигра и лапы медведей

ФТС: предотвращена контрабанда дериватов амурского тигра и медведей в Китай

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники ФТС на Дальнем Востоке предотвратили попытку контрабанды в Китай дериватов амурского тигра и медведя, сообщает пресс-служба ведомства. При досмотре грузового автомобиля в пункте пропуска «Полтавка — Дуннин» таможенники обнаружили верхнюю и нижнюю челюсти амурского тигра с клыками и резцами, две коленные чашечки этого редкого животного, а также 10 свежезамороженных медвежьих лап. Все товары были спрятаны в кабине большегруза.

Как отметили в ведомстве, 55-летний иностранный гражданин, задержанный по подозрению в контрабанде, признался, что приобрел дериваты у незнакомца и знал о запрете на их вывоз. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. В настоящее время задержанный заключен под стражу, а медвежьи лапы направлены на экспертизу.

Ранее начальник пресс-службы Дальневосточного таможенного управления Виктория Алехина сообщила, что в Находке выявили около 755 единиц «серой» бытовой техники и детских игрушек. Среди обнаруженных товаров оказались электрические игрушечные машинки, фены, бритвы, утюги, обогреватели, мясорубки, наушники и колонки.

ФТС
Дальний Восток
Китай
животные
Красная книга
