Таможенники изъяли крупную партию серой техники и детских игрушек В Находке таможенники изъяли около 755 единиц бытовой техники и детских игрушек

В Находке выявили около 755 единиц серой бытовой техники и детских игрушек, сообщила начальник пресс-службы Дальневосточного таможенного управления Виктория Алехина. NEWS.ru выяснил, что среди обнаруженных товаров оказались электрические игрушечные машинки, фены, бритвы, утюги, обогреватели, мясорубки, наушники и колонки.

Все товары были произведены в Китае и ввезены в Россию без должного оформления. Таможенникам не предоставили сопроводительные документы, в том числе те, что подтверждают безопасность товаров и законность их нахождения на территории страны. Также на упаковке отсутствовали сведения об импортере, названии товара и его технических характеристиках на русском языке.

Случившееся указывает на возможные нарушения технических регламентов ЕАЭС и недостатки в соблюдении требований к качеству и безопасности для потребителей. Алехина отметила, что несертифицированные электрические товары могут представлять угрозу для здоровья граждан, так как часто при их производстве применяют переработанный пластик с токсичными веществами.

Особенно опасны несоответствующие стандартам игрушки, которые могут травмировать детей. В отношении выявленной партии товаров проводится выездная таможенная проверка, по итогам которой примут соответствующие меры.

Генеральный директор DNS GROUP Дмитрий Алексеев заявил, что в нынешних условиях многие каналы поставок работают недостаточно хорошо и провозят части техники через черные и серые схемы. По его словам, это плохо сказывается на рынке, поскольку предпринимателям важно работать по единым правилам.

Ранее сотрудники ФТС и ФСБ России нашли в Петербурге кокаин в контейнере с бананами из Эквадора. Груз прибыл на судне COOL EMERALD 29 августа.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.