Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 17:54

Таможенники изъяли крупную партию серой техники и детских игрушек

В Находке таможенники изъяли около 755 единиц бытовой техники и детских игрушек

Зона таможенного контроля на территории Находкинского морского торгового порта Зона таможенного контроля на территории Находкинского морского торгового порта Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Находке выявили около 755 единиц серой бытовой техники и детских игрушек, сообщила начальник пресс-службы Дальневосточного таможенного управления Виктория Алехина. NEWS.ru выяснил, что среди обнаруженных товаров оказались электрические игрушечные машинки, фены, бритвы, утюги, обогреватели, мясорубки, наушники и колонки.

Все товары были произведены в Китае и ввезены в Россию без должного оформления. Таможенникам не предоставили сопроводительные документы, в том числе те, что подтверждают безопасность товаров и законность их нахождения на территории страны. Также на упаковке отсутствовали сведения об импортере, названии товара и его технических характеристиках на русском языке.

Случившееся указывает на возможные нарушения технических регламентов ЕАЭС и недостатки в соблюдении требований к качеству и безопасности для потребителей. Алехина отметила, что несертифицированные электрические товары могут представлять угрозу для здоровья граждан, так как часто при их производстве применяют переработанный пластик с токсичными веществами.

Особенно опасны несоответствующие стандартам игрушки, которые могут травмировать детей. В отношении выявленной партии товаров проводится выездная таможенная проверка, по итогам которой примут соответствующие меры.

Генеральный директор DNS GROUP Дмитрий Алексеев заявил, что в нынешних условиях многие каналы поставок работают недостаточно хорошо и провозят части техники через черные и серые схемы. По его словам, это плохо сказывается на рынке, поскольку предпринимателям важно работать по единым правилам.

Ранее сотрудники ФТС и ФСБ России нашли в Петербурге кокаин в контейнере с бананами из Эквадора. Груз прибыл на судне COOL EMERALD 29 августа.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

таможенники
игрушки
бытовая техника
Дальний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.