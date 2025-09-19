В Петербурге в контейнере с бананами из Эквадора нашли 1,5 тонны кокаина

Сотрудники ФТС и ФСБ России обнаружили в Петербурге в контейнере с партией бананов из Эквадора кокаин весом 1515 килограммов, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Балтийской таможни. Она прибыла на грузовом судне COOL EMERALD 29 августа.

Силовики задержали партию наркотиков по ориентировке иностранных партнеров. Отмечается, что при осмотре контейнера было обнаружено 63 коробки с 1,5 тысячи прямоугольных брикетов с прессованным белым веществом.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства. Виновным может грозить наказание вплоть до пожизненного. В настоящее время органы изучают детали дела и ищут членов ОПГ для дальнейшего задержания.

