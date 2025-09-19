Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 10:40

В Петербурге в контейнере с бананами из Эквадора нашли 1,5 тонны кокаина

ФТС и ФСБ задержали в Петербурге 1,5 тонны кокаина в контейнере с бананами

Фото: Jan Woitas/Global Look Press

Сотрудники ФТС и ФСБ России обнаружили в Петербурге в контейнере с партией бананов из Эквадора кокаин весом 1515 килограммов, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Балтийской таможни. Она прибыла на грузовом судне COOL EMERALD 29 августа.

Силовики задержали партию наркотиков по ориентировке иностранных партнеров. Отмечается, что при осмотре контейнера было обнаружено 63 коробки с 1,5 тысячи прямоугольных брикетов с прессованным белым веществом.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства. Виновным может грозить наказание вплоть до пожизненного. В настоящее время органы изучают детали дела и ищут членов ОПГ для дальнейшего задержания.

Ранее суд приговорил жителя Калининградской области к восьми годам колонии за попытку сбыта более 33 килограммов наркотиков. Мужчина оборудовал 42 тайника в Алтайском и Красноярском краях и Новосибирской области. 66-летний житель Калининградской области в июле 2023 года вступил в межрегиональную наркогруппировку, которая занималась сбытом запрещенных веществ в Сибири.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

