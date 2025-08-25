Пенсионер пытался сбыть 30 килограммов наркотиков и оказался в тюрьме Житель Сибири получил восемь лет тюрьмы из-за попытки продать 33 кг наркотиков

Суд приговорил жителя Калининградской области к восьми годам колонии за попытку сбыта более 33 килограммов наркотиков, сообщает региональная прокуратура. Мужчина оборудовал 42 тайника в Алтайском и Красноярском краях и Новосибирской области.

По данным ведомства, 66-летний житель Калининградской области в июле 2023 года вступил в межрегиональную наркогруппировку, которая занималась сбытом запрещенных веществ в Сибири.

Правоохранители во время обыска изъяли из оборота более 33 килограммов гашиша и кокаина. Рыночная стоимость «запрещенки» составляла более 85 млн рублей, — говорится в сообщении.

