25 августа 2025 в 11:00

Пенсионер пытался сбыть 30 килограммов наркотиков и оказался в тюрьме

Житель Сибири получил восемь лет тюрьмы из-за попытки продать 33 кг наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд приговорил жителя Калининградской области к восьми годам колонии за попытку сбыта более 33 килограммов наркотиков, сообщает региональная прокуратура. Мужчина оборудовал 42 тайника в Алтайском и Красноярском краях и Новосибирской области.

По данным ведомства, 66-летний житель Калининградской области в июле 2023 года вступил в межрегиональную наркогруппировку, которая занималась сбытом запрещенных веществ в Сибири.

Правоохранители во время обыска изъяли из оборота более 33 килограммов гашиша и кокаина. Рыночная стоимость «запрещенки» составляла более 85 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее в мировой суд Калининграда поступил административный материал о привлечении к ответственности рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) за отказ от прохождения медосвидетельствования. Там пояснили, что есть основания полагать об увлечении музыканта запрещенными веществами. Согласно материалам дела, вечером 23 августа перед концертом полицейские пришли в гримерку артиста после сообщения о его неадекватном поведении.

