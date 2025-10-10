Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 06:47

Экс-сотрудник ЦРУ заявил о крахе планов Европы в конфликте на Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: конфликт на Украине близится к финалу

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала заявил о скором завершении конфликта на Украине. По его мнению, он вступил в завершающую фазу. Эксперт пояснил, что в европейских столицах нарастает отчаяние, так как стратегическая ставка Запада не сработала.

Конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится <...> в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все, — отметил он.

При этом Джонсон допустил, что европейские лидеры сейчас готовы на все ради эскалации момента. Им нужно втянуть в конфликт США, чтобы продолжить военные действия и победить Россию.

Ранее экс-нардеп Украины Спиридон Килинкаров предположил, что президент Владимир Зеленский может бежать в Данию из-за сложностей урегулирования конфликта и нежелания союзников идти на уступки. По его мнению, страна готова принять Зеленского при наличии гарантий и обоюдных выгод.

До этого Зеленский выразил разочарование недостаточной поддержкой европейских партнеров в финансировании программы поставок вооружений из США. Программа уже получила помощь от Нидерландов, Германии, Канады, Швеции, Дании и Норвегии; также участвуют Литва, Латвия, Эстония, Бельгия, Исландия и Люксембург.

