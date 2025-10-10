В Минфине ответили насчет планов по новым изменениям в НДФЛ

В Министерстве финансов России не планируют вносить дальнейшие коррективы в шкалу налога на доходы физических лиц, заявила первый заместитель главы ведомства Ирина Окладникова в ходе заседания думского комитета по экономической политике. Она пояснила, что прошлое введение прогрессивной шкалы уже учтено в бюджетных поступлениях. Трансляция заседания велась на сайте Думы.

В части НДФЛ <…> мы в прошлом году с благодарностью учли предложения в том числе и партии, и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти доходы дополнительные уже учтены в базовых, поэтому дополнительного изменения не предусматривается, считаем, что оно просто избыточно, — сказала Окладникова.

По мнению представителя Минфина, новая дифференциация налога может привести к обратному эффекту. Ведомство уверено, что действующая система на данный момент не требует пересмотра.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что эксперимент с налоговым режимом для самозанятых граждан постепенно близится к завершению, и обсуждение новой конструкции необходимо начинать уже сейчас. Одновременно с этим предлагается разработать дополнительные меры против недобросовестных работодателей, которые используют найм самозанятых для занижения налоговой базы НДФЛ.