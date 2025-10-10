В Кремле назвали сроки проведения перенесенного российско-арабского саммита

Российско-арабский саммит может пройти в ноябре, заявил журналисту Александру Юнашеву помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, дата проведения мероприятия будет зависеть от реализации плана американского президента Дональда Трампа по Газе и от позиции арабских стран.

В зависимости от того, как пойдет ситуация в контексте реализации плана Трампа <…>, как наши арабские друзья подскажут, — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что первый российско-арабский саммит, запланированный на 15 октября в Москве, был перенесен на неопределенный срок. Это решение принято в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

До этого стало известно, что Россия пригласила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на первый российско-арабский саммит. Помимо этого, приглашение было направлено и королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.