Первый российско-арабский саммит в Москве перенесен на более поздний срок Путин и премьер Ирака договорились о переносе российско-арабского саммита

Первый российско-арабский саммит, запланированный на 15 октября в Москве, был перенесен на неопределенный срок, сообщила пресс-служба Кремля. Это решение было принято в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, который в настоящее время исполняет обязанности председателя саммита Лиги арабских государств.

С учетом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа Владимир Путин и Мухаммед Судани согласились с тем, что многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву. Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого российско-арабского саммита на более позднее время, — сказано в сообщении.

Новая дата проведения форума будет определена дополнительно через дипломатические каналы после соответствующих консультаций. Российская и иракская стороны берут на себя обязательство проинформировать все арабские государства о принятом решении.

Ранее Трамп сообщил о достижении договоренностей между Израилем и движением ХАМАС о выполнении первоначального этапа мирного урегулирования. Согласно им, палестинская сторона взяла на себя обязательства по освобождению удерживаемых заложников, а израильская — по выводу войск. Американский лидер выразил уверенность в скором освобождении всех захваченных лиц.