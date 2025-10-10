Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:26

Россия рискует остаться без импортных грузовиков

«Автостат»: импорт новых грузовиков в Россию сократился в 20 раз

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global look press

Ввоз новых грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонны на территорию России сократился в 20 раз в сентябре текущего года, такую статистику привел директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. По его данным, за первый осенний месяц в страну было ввезено лишь 643 единицы новой грузовой техники.

Для сравнения, в сентябре прошлого года объем импорта составлял 12,6 тыс. машин. По его словам, сильное падение поставок наблюдается и в совокупном итоге с начала 2025 года. За период с января по сентябрь в Россию было импортировано менее пяти тысяч грузовиков, что на 92% меньше, чем за аналогичные девять месяцев 2024 года.

Можно констатировать, что импорт MCV и HCV в этом году практически сошел на нет, — написал Целиков.

Ранее «Автостат» сообщало, что по итогам сентября 2025 года в России реализовали 1,2 тыс. новых автомобилей марки «Москвич». Продажи сократились на 37% по сравнению с сентябрем 2024 года.

До этого «Москвич 3» по решению Минпромторга вошел в предварительный список машин для таксопарков, соответствующих закону о локализации. Также в перечень попали другие модели производителя: автомобили Lada, УАЗ, Evolute, Voyah и Sollers — всего более 20 наименований.

