В России резко упал спрос на новые «Москвичи» Продажи автомобилей «Москвич» в сентябре снизились на 37%

По итогам сентября 2025 года в России реализовали 1,2 тыс. новых автомобилей марки «Москвич», сообщает аналитическое агентство «Автостат». Продажи сократились на 37% по сравнению с сентябрем 2024 года.

В агентстве отметили, что 83% от общего объема продаж пришлось на кроссовер «Москвич 3», а оставшиеся 17% — на лифтбек «Москвич 6», электрокроссовер «Москвич 3е» и модель «Москвич 8». За девять месяцев 2025 года в России было продано 11,2 тыс. новых автомобилей «Москвич», что на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее стало известно, что отечественный кроссовер «Москвич 3» получил функцию управления со смартфона. Пользователям вскоре будут доступны приложения «Мой Москвич» для Android и «М-Контроль» для iOS. Они смогут дистанционно запустить двигатель и при необходимости заблокировать двери. Кроме того, доступна настройка климата и определение местоположение автомобиля в режиме реального времени.

До этого «Москвич 3» по решению Минпромторга вошел в предварительный список машин для таксопарков, соответствующих закону о локализации. Также в перечень попали другие модели производителя: автомобили Lada, УАЗ, Evolute, Voyah и Sollers — всего более 20 наименований.