Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:27

В России резко упал спрос на новые «Москвичи»

Продажи автомобилей «Москвич» в сентябре снизились на 37%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По итогам сентября 2025 года в России реализовали 1,2 тыс. новых автомобилей марки «Москвич», сообщает аналитическое агентство «Автостат». Продажи сократились на 37% по сравнению с сентябрем 2024 года.

В агентстве отметили, что 83% от общего объема продаж пришлось на кроссовер «Москвич 3», а оставшиеся 17% — на лифтбек «Москвич 6», электрокроссовер «Москвич 3е» и модель «Москвич 8». За девять месяцев 2025 года в России было продано 11,2 тыс. новых автомобилей «Москвич», что на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее стало известно, что отечественный кроссовер «Москвич 3» получил функцию управления со смартфона. Пользователям вскоре будут доступны приложения «Мой Москвич» для Android и «М-Контроль» для iOS. Они смогут дистанционно запустить двигатель и при необходимости заблокировать двери. Кроме того, доступна настройка климата и определение местоположение автомобиля в режиме реального времени.

До этого «Москвич 3» по решению Минпромторга вошел в предварительный список машин для таксопарков, соответствующих закону о локализации. Также в перечень попали другие модели производителя: автомобили Lada, УАЗ, Evolute, Voyah и Sollers — всего более 20 наименований.

Москвич
автомобили
продажи
автопроизводители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
В Таиланде лев сбежал от хозяина и истерзал ребенка
Захарова назвала известного режиссера своим человеком
Захарова призналась в любви к одному фильму Михалкова
Валю Карнавал ложно обвинили в уклонении от налогов
Экс-премьер Украины назвал организатора бойни на Майдане
Лучшие районы Санкт-Петербурга для жизни: объективный рейтинг — 2025
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.