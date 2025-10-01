Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 19:45

«Москвич 3» получил новую современную функцию

Кроссовером «Москвич 3» можно управлять со смартфона

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отечественный кроссовер «Москвич 3» получил функцию управления со смартфона, сообщается в Telegram-канале одноименного завода. Пользователям вскоре будут доступны приложения «Мой Москвич» для Android и «М-Контроль» для iOS.

Кстати, приложение — это наша собственная разработка. Приложение для Android появится в RuStore на следующей неделе, а версия для iOS — в течение месяца в App Store, — уточнили в пресс-службе завода.

Отмечается, что пользователи смогут дистанционно запустить двигатель и при необходимости заблокировать двери. Кроме того, доступна настройка климата и определение местоположение автомобиля в режиме реального времени.

Ранее «Москвич 3» по решению Минпромторга вошел в предварительный список машин для таксопарков, соответствующих закону о локализации. Также в перечень попали другие модели производителя: автомобили Lada, УАЗ, Evolute, Voyah и Sollers — всего более 20 наименований.

Закон о локализации автомобилей такси в России был принят 23 мая 2025 года. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года, после чего требования по локализации автомобилей такси станут обязательными.

Москвич
смартфоны
функции
кроссоверы
