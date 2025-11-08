Фура с конфетами протаранила семь грузовиков на трассе под Екатеринбургом

Авария с участием восьми грузовых автомобилей произошла на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области, заявили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По информации ведомства, 39-летний водитель грузовика MAN превысил скорость и не выдержал дистанцию перед ехавшей впереди фурой, что привело к столкновению.

После этого грузовик вылетел в кювет, но не перевернулся и выехал на придорожную парковку, протаранив шесть стоявших там машин. Речь идет о двух автомобилях DAF, двух грузовиках SCANIA, одном SHACMAN и «Газели».

В ходе происшествия люди не пострадали, всем транспортным средствам причинены механические повреждения, — добавили в ГИБДД.

Отмечается, что водитель MAN перевозил кондитерские изделия из Старого Оскола в Екатеринбург. По версии мужчины, он не смог вовремя остановиться из-за технической неисправности. По факту случившегося проводится проверка, версию водителя проверяют.

