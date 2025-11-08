Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 17:16

Фура с конфетами протаранила семь грузовиков на трассе под Екатеринбургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием восьми грузовых автомобилей произошла на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области, заявили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По информации ведомства, 39-летний водитель грузовика MAN превысил скорость и не выдержал дистанцию перед ехавшей впереди фурой, что привело к столкновению.

После этого грузовик вылетел в кювет, но не перевернулся и выехал на придорожную парковку, протаранив шесть стоявших там машин. Речь идет о двух автомобилях DAF, двух грузовиках SCANIA, одном SHACMAN и «Газели».

В ходе происшествия люди не пострадали, всем транспортным средствам причинены механические повреждения, — добавили в ГИБДД.

Отмечается, что водитель MAN перевозил кондитерские изделия из Старого Оскола в Екатеринбург. По версии мужчины, он не смог вовремя остановиться из-за технической неисправности. По факту случившегося проводится проверка, версию водителя проверяют.

Ранее автобус с пассажирами снес столб и чуть не раздавил четырех пешеходов в городе Усть-Кута Иркутской области. По предварительным данным, водитель резко свернул налево, где стояла группа людей, чтобы уйти от столкновения с легковушкой.

ДТП
аварии
грузовики
Свердловская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На юге России туристам и приезжим стали давать прозвища
Крупный пожар охватил здание со стройматериалами под Екатеринбургом
В Совфеде рассказали, как США поставили союзников в неловкое положение
В Москве загорелся речной трамвай
В Тульской области нашли причастного к взрыву газа в жилом доме
Названы имена жертв крушения вертолета в Дагестане
«Ноль!»: на Украине затихли все ТЭС
«Запиши в биографию»: юноша довел Захарову до слез одной песней
Стало известно, кому достанется наследство Николаева
Подсчитано, сколько нужно зарабатывать для большой пенсии в России
Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери
Пушков объяснил, в чем проблема центра ЕС для противостояния фейкам
Маршал рассказал о последней встрече с Николаевым
Лавров раскрыл подробности «ядерного» поручения Путина
Измена Королевой, три инфаркта, ссоры с женой: как живет Игорь Николаев
Житель Волгоградской области погиб после взрыва самогонного аппарата
Мужчина сорвался с пятого этажа украинского военкомата
Лавров раскрыл, разъяснили ли США России данные о ядерных испытаниях
В Баку прошел парад в честь годовщины победы во второй карабахской войне
«Динамо» под руководством Карпина скатилось к уровню 2006 года
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.