03 ноября 2025 в 11:39

В Германии призвали ЕС отказаться от импорта одного ресурса из России

Клингбайль: ЕС необходимо полностью отказаться от импорта российской стали

Цех огневой обработки и отгрузки литой заготовки на сталелитейном комбинате Цех огневой обработки и отгрузки литой заготовки на сталелитейном комбинате Фото: Александр Коркка/РИА Новости

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль призвал полностью прекратить поставки российской стали в страны Евросоюза, сообщает агентство DPA. Политик выразил недоумение, что под ограничения до сих пор не попали стальные слябы российского производства, которые проходят дальнейшую обработку в ЕС.

Необходимо полностью прекратить импорт стали из России, — высказался Клингбайль.

Ранее глава UK Steel Гарет Стейс заявил, что планируемое введение Евросоюзом 50% пошлин на мировые поставки стали станет катастрофой для британских производителей. Он призвал правительство добиться исключений, указав, что 80% экспорта местной сталелитейной отрасли направляется в европейские страны.

Кроме того, согласно данным ENTSOG, Россия в октябре увеличила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» до рекордных 1,68 млрд кубометров с момента запуска в 2020 году. В месячном выражении поставки возросли на 9%, в годовом — на 13%.

Евросоюз
Германия
Россия
импорт
сталь
