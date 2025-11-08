«Знает не понаслышке»: военкор о новом заместителе Белоусова Военкор Пегов: Санчик знает потребности войск из опыта СВО

Новый замминистра обороны России Александр Санчик — боевой офицер с репутацией сторонника строгой дисциплины, заявил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале. По его словам, военный знаком с потребностями войск на практике и не является кабинетным чиновником.

Именно он командовал группировками «Восток» и «Южная» в зоне специальной военной операции, поэтому потребности войск он знает не понаслышке, — подчеркнул Пегов.

Военкор предположил, что Санчик займется ключевым направлением материально-технического обеспечения армии: снабжением боеприпасами, продовольствием и другими необходимыми ресурсами. Кроме того, его назначение встретило одобрение в военной среде, где считают, что опыт офицера и борьба с коррупционными схемами помогут сделать работу тыла более прозрачной и результативной.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Алексея Булыгу на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. До этого Булыга занимал пост заместителя министра обороны, который теперь занял командующий войсками Южного военного округа Александр Санчик.