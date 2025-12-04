Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 17:33

Акробат умер после неудачного выступления в зоопарке

В Британии акробат получил травму во время выступления в зоопарке и умер

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Великобритании акробат умер спустя несколько месяцев после рокового падения во время выступления в зоопарке, сообщило издание People. Инцидент произошел с 42-летним Мухарами Джамади Рамадхани, работавшим в Честерском зоопарке недалеко от Ливерпуля.

Отмечается, что 6 августа во время выступления артист выполнял сальто назад, но неудачно приземлился, упав на голову и сломав шею. Его экстренно доставили в ближайшую больницу. Спустя некоторое время у мужчины развилась пневмония, которая привела к смерти 25 ноября.

Ранее во время номера в питерском цирке на Фонтанке сломался турник, из-за чего акробат упал на сцену. Инцидент произошел в первом акте вечернего представления «Бурлеск» заслуженного артиста России Гии Эрадзе.

До этого индонезийский гимнаст умер в больнице после травмы, полученной на сборах в Пензе. Вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов рассказал, что организация провела расследование обстоятельств случившегося. Он подчеркнул, что спортсмен не был готов к выполнению таких трюков.

Великобритания
смерти
цирки
акробаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова предупредила Лондон о последствиях новых антироссийских санкций
Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем за 15 минут
Психолог раскрыла, чем увлечь ребенка вместо заблокированного Roblox
Пожаловавшихся на неприятный запах москвичей могут разместить в автобусах
В Иране призвали США принять условия России по Украине
В Польше предложили помочь Украине молодыми украинцами
Премьер Польши пообещал раскрыть Сейму секретную информацию
Москвичам рассказали, какой будет погода до конца 2025 года
Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых
Желавшие отдохнуть в Венесуэле россияне столкнулись с неприятным сюрпризом
Американский рэпер решил выпить российские таблетки для похудения
Экс-главком НАТО увидел сразу две угрозы планам ЕК по активам России
Главу канцелярии церкви Армении задержали за сбыт наркотиков
Герман Греф оценил опыт работы RT за рубежом
Появились кадры совместной поездки Путина и Моди на автомобиле
Психолог рассказала, почему людям трудно выйти из токсичных отношений
Стало известно, чего испугались Мерц и Макрон
Суд решил судьбу «Доктора П», продававшего кетамин Мэттью Перри
Мизулина назвала причину отмены концерта SHAMAN в Белгороде
ФНС раскрыла изменения в налогообложении недвижимости россиян
Дальше
Самое популярное
В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
Общество

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России
Общество

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.