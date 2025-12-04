Акробат умер после неудачного выступления в зоопарке В Британии акробат получил травму во время выступления в зоопарке и умер

В Великобритании акробат умер спустя несколько месяцев после рокового падения во время выступления в зоопарке, сообщило издание People. Инцидент произошел с 42-летним Мухарами Джамади Рамадхани, работавшим в Честерском зоопарке недалеко от Ливерпуля.

Отмечается, что 6 августа во время выступления артист выполнял сальто назад, но неудачно приземлился, упав на голову и сломав шею. Его экстренно доставили в ближайшую больницу. Спустя некоторое время у мужчины развилась пневмония, которая привела к смерти 25 ноября.

Ранее во время номера в питерском цирке на Фонтанке сломался турник, из-за чего акробат упал на сцену. Инцидент произошел в первом акте вечернего представления «Бурлеск» заслуженного артиста России Гии Эрадзе.

До этого индонезийский гимнаст умер в больнице после травмы, полученной на сборах в Пензе. Вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов рассказал, что организация провела расследование обстоятельств случившегося. Он подчеркнул, что спортсмен не был готов к выполнению таких трюков.