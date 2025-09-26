Индонезийский гимнаст умер после сборов в Пензе

Индонезийский гимнаст, имя которого не называется, умер в больнице после травмы, полученной на сборах в Пензе, сообщил ТАСС директор пензенского дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский. По его словам, это произошло несколько дней назад.

Несколько дней назад он получил тяжелую травму шеи во время упражнения на перекладине. Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением, — заявил Минкарский.

Ранее вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов рассказал, что организация провела расследование обстоятельств случившегося. Он подчеркнул, что спортсмен не был готов к выполнению таких трюков.

Тем временем в Ленинградской области при пожаре погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев. Возгорание произошло в ночь с 9 на 10 сентября в деревне Ненимяки, огонь охватил шесть гаражей на площади свыше 300 квадратных метров.

В Асбесте Свердловской области до этого во время тренировки скончался 14-летний хоккеист. Его тренер отметил: подросток сделал несколько повторов упражнения, затем встал в колонну, опустился на колени и потерял сознание.